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Царьград

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СМЗ предложила защитить дороги России сетями "Дарвин" от БПЛА

СМЗ предложила защитить дороги России сетями "Дарвин" от БПЛА

Компания "Системы механической защиты" предложила установить сети "Дарвин" для защиты дорог в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и других областях России от дронов-камикадзе.

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