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Винер: российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Винер: российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.

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