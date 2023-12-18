Винер: российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.
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