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Политнавигатор

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«У вас не получится сделать из нас европейцев»: оппозиция ответила Санду на арест главы Гагаузии

Сегодня в Молдове установился тоталитарный режим и абсолютная диктатура. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат парламента Молдовы, представитель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

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Игорь
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