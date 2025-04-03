«У вас не получится сделать из нас европейцев»: оппозиция ответила Санду на арест главы Гагаузии

Сегодня в Молдове установился тоталитарный режим и абсолютная диктатура. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат парламента Молдовы, представитель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии