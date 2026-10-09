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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Быстров: «В последние годы говорить «Спартак» и «претендент на чемпионство» можно только в Comedy Club, наверное. Ожидания есть, а реальность пока хромает»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров не уверен в шансах « Спартака » на чемпионство в Альфа-Банк РПЛ .

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