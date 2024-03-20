«Спартак» наткнулся на непробиваемую стену, «Автомобилист» затормозил СКА

«Металлург» — «Спартак» — 1:0. Счет в серии: 2-0 Как и предупреждал наставник спартаковской дружины Алексей Жамнов после неудачного стартового матча серии с «Магниткой» (0:4), во втором поединке в составе его команды произойдут значительные перестановки.
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