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Тайная дочь Сергея Лазарева пошла по его стопам — такого даже певец не ожидал

Тайная дочь Сергея Лазарева пошла по его стопам — такого даже певец не ожидал

Артист рассказал о том, как его удивила шестилетняя Аня. Сергей Лазарев с детьми соцсетиСергей Лазарев воспитывает двоих детей, которых ему родила суррогатная мать втайне от всех, и очень трепетно к ним относится.

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