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С лётным составом дальней авиации проведены комплексные тренировки по выживанию

С лётным составом дальней авиации проведены комплексные тренировки по выживанию

Военнослужащие применяли навыки выживания и ориентирования, применение аварийных радиосредств, средств визуальной сигнализации, передвижение на местности (в том числе на территории условного противника), основные способы преодоления препятствий.

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