С лётным составом дальней авиации проведены комплексные тренировки по выживанию

Военнослужащие применяли навыки выживания и ориентирования, применение аварийных радиосредств, средств визуальной сигнализации, передвижение на местности (в том числе на территории условного противника), основные способы преодоления препятствий.
Популярные статьи
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
- В Краснодарском крае перед судом предстанет аграрий, обвиняемый в незаконной рубке леса
- Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Благодатное в Николаевской области, который до 2017 года назывался Комсомольское
Свежие комментарии