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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мальорка» победила «Реал» в последней личной встрече. Сегодня сенсация идет за 12.50

«Реал» и «Мальорка» встретятся в 19-м туре чемпионата Испании. В последний раз команды встречались в феврале 2023-го – тогда «Мальорка» сенсационном победила со счетом 1:0.

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