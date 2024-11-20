Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Да ни куда этот Трамп не денется, "приползет" сам в Москву и попросит аудиенции у Путина, если Россия прекратит поста...Если не договорим...
  • Ильдус Мамлеев
    На этой саммите встречались те кто думает, что то решают в этом Мире, а клоуны которые их веселят и ни чего не решают...Депутат Рады Дуби...
  • Василий Васильев
    Все предложения сенатора правильные. Только вот сенатор не учел, что работать еще пять лет после выхода на пенсию для...Пенсию можно увел...

Банки России разрабатывают новую систему оплаты смартфоном

Банки России разрабатывают новую систему оплаты смартфоном

Новая технология будет действовать через BluetoothНовую технологию олпаты смартфоном через Bluetooth разрабатывают банки России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх