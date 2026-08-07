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ФСБ пресекла работу девяти криптообменников в «Москва-Сити», задержаны более 20 человек

ФСБ пресекла работу девяти криптообменников в «Москва-Сити», задержаны более 20 человек

Через пункты обмена выводились деньги жертв телефонных мошенников, в том числе пенсионеров, на счета украинских кураторовФСБ совместно с МВД пресекла работу девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты.

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