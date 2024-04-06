Денис Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, болельщикам, «Спартаку». Складывается ощущение, что он хочет поехать домой с неустойкой»

После поражения от «Зенита» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2) главный тренер «Спартака» сказал: «Если нет страсти – вон из футбола, а если это в крови, ты будешь играть до конца».
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