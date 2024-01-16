«Баня» для мягкой мебели: как почистить диван в домашних условиях от винных пятен, соусов, воска Ирэн ОрлонскаяПосле завершения праздничных гулянок, ваш диван, верный спутник в комфорте, может оказаться не в лучшем состоянии.