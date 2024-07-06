Американизмы которые нас покидают. Бороды и кофе "с собой". Аминь!

Одиссей

А мне - 69 и последние лет 35 (с небольшими перерывами) я хожу в бороде. В горах обзавелся - понравилось - сохранил. Время очень экономит: ежедневно бриться не приходится. Но вот бороды у окружающих порой напрягают. Не все - только те, что без усов. Ну, ладно, бороды без усов у мигрантов - это понятно. Салафиты/вахабиты, которые вышибли с исторической родины и которые теперь носят их с демонстративно-декларативными целями, благо, у нас, в отличие от СрАзии, эту декларацию народ ан-масс не понимает. Им, по их представлениям, такие бороды Пророк завещал. Хотя нормальный ислам это отрицает. Так что, если кто видит мигранта в такой бороде - можете не сомневаться: потенциальный террорист. Вопрос только в одном: когда выстрелит? А вот ТАКИЕ же бороды - но у внешне европеоидов. Это что? Тоже какая-то декларация? Тогда чего? Что хотят сказать нам носители ТАКИХ бород? Что они всецело поддерживают мигрантов? ТипО, униженных и оскорбленных.. Или, что они душой и телом вместе с террористами? Эдакая фронда... Дуля в кармане... ЗЫ. Да, есть конечно, т.н. "шкиперская бородка", но она же совсем другая!!