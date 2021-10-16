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Солист Motley Crew поломал себе ребра во время выступления

Солист Motley Crew поломал себе ребра во время выступления

Во время музыкального фестиваля в Тенниси вокалист металл-группы Motley Crue Винс Нил сломал себе ребра, упав, сообщает телеканал CNN.

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