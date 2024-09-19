Власти Молдавии заподозрили экс-главу Генштаба в связях с Россией: Горгану выдвинуто обвинение в госизмене

Игорю Горгану выдвинуто обвинение в госизмене, поскольку ранее в сети появился "компромат" на него. Власти Молдавии заподозрили экс-главу Генштаба в связях с Россией, но при том веских доказательств так и не было представлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии