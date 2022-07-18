Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Кононов об «Арсенале» и 1-й лиге: «Нас ждут непростые игры и сложный турнир. Отступать некуда, надо выполнять задачи»

Главный тренер тульского «Арсенала» высказался после победы над «СКА-Хабаровск» (3:2). Олег Кононов поделился мнением после матча 1-го тура Первой лиги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх