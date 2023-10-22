Politiki.net Перефразирую стих: "Русским можешь ты не быть, но гражданином быть обязан".
"Позиция российского политолога - как вызов", - Сатановский выступил с обвинениями дипломатов РФ
Комментарии
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Владимир Курюкин
Ой боюсь, боюсь. Покойный В.В.Жириновский, царствие ему небесное, о событиях на Ближнем Востоке «У Израиля нет будущего» Есть и более раннее пророчество, где Жириновский утверждает, что в ближневосточной войне Израиль не одержит победу. «У Израиля нет будущего. Они не устоят ни в мирном варианте, ни в силовом». Владимир Жириновского экс-лидер ЛДПР По мнению политика, причиной именно такого сценария является мусульманская солидарность среди арабов. При этом Израиль, по его словам, не спасет даже ядерная война.
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14 час.
Владимир Курюкин
И я склонен ему верить и особенно про события в ближайшие 10 лет.
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14 час.
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