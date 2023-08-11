БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Катынский миф против России ﻿

Катынский миф против России ﻿

Владислав МАКАРОВ  Тема расстрела польских офицеров в Катыни в 1941 г. - излюбленный инструмент морального давления польских властей на Россию.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
В апреле 2018 года Председатель Совфеда В.И. Матвиенко пролила слезу в Катыни по поводу «невинно убиенных»: такая, мол, у нас история. У меня накопилось достаточно материала, я направил В.И. Матвиенко письмо на тему «Хватит каяться», и получил 27.04.2018 ответ от Зам. Начальника Управления организационного обеспечения И.В. Шаповаловой о том, что информация принята к сведению. Могу добавить, что эту фальшивку Горби и Яковлев передали полякам, а те помчались в ЕСПЧ требовать компенсаций с России. А там даже документов не приняли, пояснив, что фальшивки не рассматривают. Беда в том, что у нас левая рука не знает, что делает правая. В администрации СовФеда не нашлось разумного человека, который бы предал гласности всю эту историю, а не ограничился ответом автору. Александров Виктор Константинович.
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