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Царьград

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В Челябинской области ищут голубоглазую девушку со шрамами

В Челябинской области ищут голубоглазую девушку со шрамами

Последний раз Марию Валиулину видели 8 июля.На Южном Урале пропала 14-летняя девушка: последний раз Марию Валиулину видели в посёлке Райский Аргаяшского района в переулке Цветочный.

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