Трамп жжет: премьеру Трюдо предложено стать губернатором 51-го американского штата - Канады

Избранный американский лидер Дональд Трамп во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать 51-м штатом США, если страна не сможет решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.
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