Мясопустная суббота: когда отмечают, история и значение праздника 

Этот день связан с молитвами за души умерших, посещением кладбищ и поминальными трапезами. Праздник занимает важное место в церковном календаре, поскольку напоминает верующим о духовной связи между живыми и усопшими.
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