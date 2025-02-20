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Мясопустная суббота: когда отмечают, история и значение праздника 

Мясопустная суббота: когда отмечают, история и значение праздника 

Этот день связан с молитвами за души умерших, посещением кладбищ и поминальными трапезами. Праздник занимает важное место в церковном календаре, поскольку напоминает верующим о духовной связи между живыми и усопшими.

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