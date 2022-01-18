Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки»

В ходе занятий горные разведчики в полной экипировке преодолеют на время водную преграду шириной до 100 м, совершат марш-бросок на 3 км в район сбора и поразят мишени из штатного оружия.
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