Bloomberg: США хотят продолжать поддерживать Украину, несмотря на позицию Трампа

Решение американских властей о продолжении обучения пилотов украинских войск управлению истребителями F-16 и предоставления им военной помощи является свидетельством того, что Вашингтон собирается продолжать поддержку Киева.
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