Германия: кадровое наследие рейха и национал-глобализм

Под личиной «либерализма» по Европе шествует нацизм XXI века В середине октября на сайте федерального президента Германии появилась ссылка на небольшое исследование, проведённое по инициативе Франка-Вальтера Штайнмайера историком из университета Йены Норбертом Фрейем.
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