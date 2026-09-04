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Собянин: Театр юных москвичей Дворца пионеров отмечает 90-летие

Собянин: Театр юных москвичей Дворца пионеров отмечает 90-летие

В эти дни отмечает юбилей Театр юных москвичей Дворца пионеров. Ему исполняется 90 лет. Об истории уникальной детской студии рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

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