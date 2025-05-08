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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонио Кассано: «Гюлер – феномен, как и Ямаль. Эти двое будут сводить мир с ума следующие 15 лет»

Антонио Кассано: «Гюлер – феномен, как и Ямаль. Эти двое будут сводить мир с ума следующие 15 лет»

«Гюлер сопоставим с Ямалем – без всяких «но» и «если». Ламину всего 17 лет, он – феномен. Арда не играет у Анчелотти, потому что он хочет, чтобы всем остальным было комфортно [в команде].

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