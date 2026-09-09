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Происшествия

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В Пермском крае полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» во взаимодействии с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа провели профилактическое мероприятие «От риска — к осознанности».

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