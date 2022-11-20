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Алексей Сорокин: «Предложений возглавить РПЛ мне не поступало. Алаев справляется»

Алексей Сорокин опроверг, что он мог возглавить Мир РПЛ. — Вас называли в числе претендентов на пост главы РПЛ, но якобы вы ответили отказом.

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