Вейп выжег легкие 16-летнему подростку из Кемерова

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Кемеровские врачи спасли 16-летнего подростка, попавшего в реанимацию с тотальным поражением легких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мадьяр: вступлени...
- Иркутянку задержа...
- ЛЛ CNN: США могут пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым