Китай и Иран создали альтернативный финансовый контур в обход санкций США

Китай и Иран с 2021 года используют закрытую схему расчётов, напоминающую бартер, которая позволяет Тегерану продавать нефть и получать китайские товары в обход американских санкций.
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