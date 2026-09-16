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Царьград

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Минфин Японии: в августе экспорт вырос на 19,3%, импорт на 28%

Минфин Японии: в августе экспорт вырос на 19,3%, импорт на 28%

В августе 2026 года экспорт Японии увеличился на 19,3%, достигнув 10,048 трлн иен, а импорт вырос на 28%, сообщает Минфин Японии.

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