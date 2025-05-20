Марочко: Киев направил под Северск в ДНР группы с иностранными солдатами

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие зафиксировали работу маневренных групп с иностранными солдатами и вооружением натовского образца у Северска Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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