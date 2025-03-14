ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж мешает полноценно жить

Муж мешает полноценно жить

Проводили опрос на тему разводов. Спрашивали пары о причине расставаний. 90% ответили: безденежье. Неужели в одиночку легче? Но деньги и их отсутствие - это лишь верхушка айсберга.

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Комментарии
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Иван Ураганов
В этих историях инициаторами разводов,являются женщины.Интересно,мужчины подают на развод?
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15 час.
Владимир Соколов
в голове ее опилки да, да, да!))
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13 час.
Майя Majesty
Эта маниакальная страсть к накопительству иногда просто зашкаливает. История дефолтов видимо никого ничему не учит.
Ответить
4 час.
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