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Кто такой Риддик на самом деле: фурианцы, некромонгеры и почему последний альфа — не самый сильный

Кто такой Риддик на самом деле: фурианцы, некромонгеры и почему последний альфа — не самый сильный

Риддик вошёл в историю кино как последний фурианец — единственный выживший представитель расы, которую прославили сила, выносливость и воля к победе.

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