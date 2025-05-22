Землетрясения в Греции продолжаются

Спустя восемь дней после того, как в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое ощущалось даже в Египте, в четверг у берегов греческого острова Крит произошло новое землетрясение такой же магнитуды.
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