Лыжник из ХМАО Устюгов смог отобраться на Олимпиаду по итогам третьего этапа Кубка мира

Лыжник из ХМАО Устюгов смог отобраться на Олимпиаду по итогам третьего этапа Кубка мира

Югорский лыжник Сергей Устюгов по итогам Кубка мира в Давосе отобрался на Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

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