Лыжник из ХМАО Устюгов смог отобраться на Олимпиаду по итогам третьего этапа Кубка мира

Югорский лыжник Сергей Устюгов по итогам Кубка мира в Давосе отобрался на Олимпиаду в Пекин. Об этом сообщил спортсмен в эфире «Матч ТВ».
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