Родным погибшего в ДНР якутянина передали Звезду Героя России

В Якутии вспоминают о подвиге младшего лейтенанта Петра Киприянова — командира мотострелкового взвода с позывным «Монгол», 28 сентября 2024 года погибшего при штурме города Константиновка в Донецкой народной Республике.
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