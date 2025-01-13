В России рекламодателей могут обязать использовать образы многодетных семей в рекламе

Это будет способствовать улучшению рождаемости Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым планируют представить законопроект, который обязывает рекламодателей использовать образы семей с тремя и более детьми при размещении рекламы на телеканалах, направленной на формирование позитивного имиджа многодетной семьи.