В России рекламодателей могут обязать использовать образы многодетных семей в рекламе

Это будет способствовать улучшению рождаемости Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым планируют представить законопроект, который обязывает рекламодателей использовать образы семей с тремя и более детьми при размещении рекламы на телеканалах, направленной на формирование позитивного имиджа многодетной семьи.
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