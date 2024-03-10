«Нельзя этой семье давать выступать в России»: известно, кто инициировал «отмену» Орбакайте

Ранее стало известно, что дочь Пугачева до последнего момента была в списках участников праздничного концерта в Кремле Лилия Шарловская Когда Кристину Орбакайте в последний момент вычеркнули из списка участников праздничного концерта к 8 Марта в Кремле, многие решили: скорее всего, причина в том, что накануне ее мама, Алла Пугачева, выступила со скандальным заявлением.