Появилось открытое обращение к властям Забайкалья из-за нападения собаки на врача

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Марина Мочалова на своих страницах в соцсетях открытое обращение к губернатору Забайкальского края Александру Осипову и сити-менеджеру Читы Александру Сапожникову из-за недавнего нападения собаки на врача.