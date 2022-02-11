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Появилось открытое обращение к властям Забайкалья из-за нападения собаки на врача

Появилось открытое обращение к властям Забайкалья из-за нападения собаки на врача

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Марина Мочалова на своих страницах в соцсетях открытое обращение к губернатору Забайкальского края Александру Осипову и сити-менеджеру Читы Александру Сапожникову из-за недавнего нападения собаки на врача.

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