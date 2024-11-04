Поставки газа из России в Грузию установили новый рекорд Татьяна АрестоваНа фоне кампании по снижению зависимости от газа из России, организованной рядом стран, поставки «голубого топлива» на мировой рынок продолжаются.
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