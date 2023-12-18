Современный рецепт бисквитного торта с кремом на основе творога

Готовить многослойные кремовые лакомства не всегда сложно и долго. И наш бисквитный творожный торт — прямое тому подтверждение! Перед вами до смешного простой, но изысканный рецепт домашнего десерта с тающим во рту кремом.
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