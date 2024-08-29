Арзамасова впервые вышла свет после вторых родов — и месяца не прошло

Актриса привлекла к себе всеобщее внимание. Лиза Арзамасова с мужем и дочкой Социальные сетиЛиза Арзамасова три недели назад второй раз стала мамой, и теперь у них с Ильей Авербухом двое общих детей — сын Лев и дочь Лия.