Арзамасова впервые вышла свет после вторых родов — и месяца не прошло

Актриса привлекла к себе всеобщее внимание. Лиза Арзамасова с мужем и дочкой Социальные сетиЛиза Арзамасова три недели назад второй раз стала мамой, и теперь у них с Ильей Авербухом двое общих детей — сын Лев и дочь Лия.
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