The Economist: Около 20 процентов военных ВСУ дезертировали или перешли на сторону РФ

Украинские военные массово дезертируют с передовой из-за падения морального духа в рядах войск киевского режима, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ британского еженедельника The Economist.
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