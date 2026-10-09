Талант, труд, наследие: в «Пантеоне» вручили премию «Великие люди России»

В банкетном зале «Пантеон» в парке заповеднике «Царицыно» в седьмой раз подряд прошла закрытая церемония награждения премии «Великие люди России».
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