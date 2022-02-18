СберБанк объявил о повышении ставок по флагманским вкладам

СберБанк улучшил условия по ряду вкладов. Так, с 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм»: рост составил 1 и 1,5 процентного пункта соответственно, сообщили в кредитной организации.