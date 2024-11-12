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Дональд Трамп – Владимир Путин: разговор, которого не было

Дональд Трамп – Владимир Путин: разговор, которого не было

Можно было нисколько не сомневаться в том, что после объявления о победе в гонке за президентское кресло Дональда Трампа, сделавшего одним из главных пунктов своей предвыборной программы обещание «немедленно» прекратить боевые действия на Украине, в адрес России моментально последуют информационные атаки, провокации и «вбросы», имеющие своей целью прощупывание позиций Москвы по данному направлению.

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