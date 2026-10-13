Депутаты правящей коалиции в Чехии считают, что президент Петр Павел должен раскрыть расходы на свой частный отпуск в Марокко из-за подозрений, что он оплачивал его не только из собственных средств, сообщает 13 октября агентство СТК.
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