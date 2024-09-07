Серверы Concord, игра установила рекорд, которым разработчики могут гордиться Н...

Серверы Concord, игра установила рекорд, которым разработчики могут гордитьсяНа радость противникам SJW-повестки и woke-культуры, компания Sony отключила серверы инклюзивного шутера Concord спустя всего две недели после релиза игры.
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