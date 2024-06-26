ЗакС отменил плату за детский сад в Петербурге

С 1 сентября сады станут полностью бесплатными Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 26 июня, единогласно приняли в третьем чтении поправки в Социальный кодекс Петербурга, которые отменяют плату за присмотр и уход за детьми в детских садах с 1 сентября, вне зависимости от места жительства, пребывания и гражданства воспитанников и их родителей.